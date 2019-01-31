Курс доллара снизился на 74 копейки, евро – на 37 копеек

Центральный банк России с 1 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,3577 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 74,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,2006 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 37,00 копейки.