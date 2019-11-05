Курс доллара снизился на 78 копеек, евро теряет более 1 рубля

Центральный банк России с 6 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,2480 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 78,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4203 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 105,82 копейки.