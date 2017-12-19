Курс доллара снизился на 8 копеек, а евро вырос почти на 8 копеек

Центральный банк России с 20 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,6117 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,1735 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 7,89 копейки.