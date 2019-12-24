Курс доллара снизился на 8 копеек, евро – на 9 копеек

Центральный банк России с 25 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,1673 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9062 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 9,16 копейки.