Курс доллара снизился на 8 копеек, евро – почти на 29 копеек

Центральный банк России с 30 ноября установил официальный курс доллара в размере 58,3311 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,2040 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,94 копейки.