Курс доллара снизился на 9 копеек, евро - на 39 копеек

Центральный банк России с 25 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,1594 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,6844 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 39,09 копейки.