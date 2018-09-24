Мурманская область. Арктика24.09.18 13:09
Курс доллара снизился на 9 копеек, евро - на 39 копеек
Центральный банк России с 25 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,1594 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 77,6844 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 39,09 копейки.
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Последние комментарии
Александр Васильевич
23.09.18 21:21
в нынешних условиях рыба дешеветь не будет, не мутите воду, не обещайте людям того,чего не будет, так как предела цен на топочный мазут в России нет
Бывалый
22.09.18 18:19
Разобщённость в рыбной отрасли региона просматривается и в этом мероприятии, на которое не пришли представители правительства, минрыбсельхоза, рыбодобытчики. Все играют в свои игры, а не на регион и с
Константин
22.09.18 10:37
а где же главный смотрящий за рыбной отраслью региона, господин Иванов? У него по отчётам всё прекрасно, всё на подъёме. Так кто же врёт?
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