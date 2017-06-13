Курс доллара снизился на 9 копеек, евро – на 1 копейку

Центральный банк России с 14 июня установил официальный курс доллара в размере 56,9096 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 63,7729 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,23 копейки.