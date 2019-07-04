Курс доллара снизился на 9 копеек, евро – на 6 копеек

Центральный банк России с 5 июля установил официальный курс доллара в размере 63,4013 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,38 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,5420 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,14 копейки.