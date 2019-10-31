Курс доллара снизился почти на 10 копеек, евро укрепляется на 18 копеек

Центральный банк России с 1 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,7748 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 9,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,1918 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 18,37 копейки.