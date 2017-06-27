Мурманская область. Арктика27.06.17 13:14
Курс доллара снизился почти на 12 копеек, евро – почти на 13 копеек
Центральный банк России с 28 июня установил официальный курс доллара в размере 58,8843 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,71 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 65,9563 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,63 копейки.
Комментарии
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