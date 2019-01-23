Курс доллара снизился почти на 12 копейки, евро – почти на 17 копеек

Центральный банк России с 24 января установил официальный курс доллара в размере 66,3318 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 21,81 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 75,3861 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 16,80 копейки.