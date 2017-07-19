Мурманская область. Арктика19.07.17 12:25
Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 12 копеек
Центральный банк России с 20 июля установил официальный курс доллара в размере 59,2418 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,87 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,2762 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,46 копейки.
Комментарии
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-Нам интересно Ваше мнение17.07.17: Как сообщают российские СМИ, в Минздраве обсуждают идею запрета продажи алкоголя в выходные дни. Как вы к этому относитесь?Проголосовало: 208 человек
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Последние комментарии
Свой в доску
19.07.17 10:05
Да фигня это - всего-то 367 млн рублей по нынешнему курсу - по три рубля с каждого россиянина. Не обеднеем, братва! Зато им показали на что мы способны, после этого перестали в Баренцуху гриписовцы
Степан
19.07.17 10:01
силовики хорошо поработали в 2013 году, надо им ещё премию выдать и наградить!
NikoljG
19.07.17 07:21
Думаю, что нам ещё придётся раскошелиться за сбитый летом 2014 года над Донецком малайзийский «Боинг», за Крым и войну на Украине. От этого не отмоешься, тут Путин не в силах что-то сделать. Так что
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