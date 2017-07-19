Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро - на 12 копеек

Центральный банк России с 20 июля установил официальный курс доллара в размере 59,2418 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,2762 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,46 копейки.