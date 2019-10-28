Курс доллара снизился почти на 13 копеек, евро теряет 28 копеек

Центральный банк России с 29 октября установил официальный курс доллара в размере 63,8700 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 12,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,8382 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 28,12 копейки.