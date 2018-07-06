Курс доллара снизился почти на 14 копеек, евро - на 6 копеек

Центральный банк России с 7 июля установил официальный курс доллара в размере 63,1216 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 13,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,9028 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 6,13 копейки.