Курс доллара снизился почти на 15 копеек, а евро укрепилось почти на 45 копеек

Центральный банк России с 9 сентября установил официальный курс доллара в размере 56,9966 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,45 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6923 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он вырос на 44,87 копейки.