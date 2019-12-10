Мурманская область. Арктика10.12.19 12:47
Курс доллара снизился почти на 15 копеек, евро – почти на 12 копеек
Центральный банк России с 11 декабря установил официальный курс доллара в размере 63,5788 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 14,56 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 70,3881 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 11,66 копейки.
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