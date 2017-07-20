Курс доллара снизился почти на 16 копеек, евро - на 27 копеек

Центральный банк России с 21 июля установил официальный курс доллара в размере 59,0823 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,0037 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,25 копейки.