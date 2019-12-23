Курс доллара снизился почти на 16 копеек, евро – на 38 копеек

Центральный банк России с 24 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,2499 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 15,72 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,9978 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 38,02 копейки.