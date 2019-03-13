Курс доллара снизился почти на 18 копеек, евро - на 4 копейки

Центральный банк России с 14 марта установил официальный курс доллара в размере 65,5890 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,84 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,0237 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 4,35 копейки.