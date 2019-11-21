Курс доллара снизился почти на 18 копеек, евро – на 15 копеек

Центральный банк России с 22 ноября установил официальный курс доллара в размере 63,8430 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6997 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 15,27 копейки.