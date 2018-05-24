Курс доллара снизился почти на 19 копеек, евро - на 17 копеек

Центральный банк России с 25 мая установил официальный курс доллара в размере 61,4090 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,0082 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 17,44 копейки.