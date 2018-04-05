Курс доллара снизился почти на 19 копеек, евро – почти на 37 копеек

Центральный банк России с 6 апреля установил официальный курс доллара в размере 57,5796 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5926 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 36,54 копейки.