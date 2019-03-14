Курс доллара снизился почти на 19 копеек, евро вырос почти на 4 копейки

Центральный банк России с 15 марта установил официальный курс доллара в размере 65,4021 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 18,69 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,0613 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,76 копейки.