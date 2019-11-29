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Мурманская область. Арктика29.11.19 12:55

Курс доллара снизился почти на 2 копейки, а евро – на 3 копейки

Центральный банк России с 30 ноября  установил официальный курс доллара в размере 64,0817 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5475 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,72 копейки.

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