Курс доллара снизился почти на 2 копейки, а евро – на 3 копейки

Центральный банк России с 30 ноября установил официальный курс доллара в размере 64,0817 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,88 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5475 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,72 копейки.