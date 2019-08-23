Курс доллара снизился почти на 2 копейки, евро - почти на 21 копейку

Центральный банк России с 24 августа установил официальный курс доллара в размере 65,6046 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 1,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 72,6243 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 20,69 копейки.