Курс доллара снизился почти на 20 копеек, а евро – на 17 копеек

Центральный банк России с 8 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,1411 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,2436 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,29 копейки.