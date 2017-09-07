Мурманская область. Арктика07.09.17 13:30
Курс доллара снизился почти на 20 копеек, а евро – на 17 копеек
Центральный банк России с 8 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,1411 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 19,76 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,2436 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 17,29 копейки.
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 208 человек
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