Курс доллара снизился почти на 21 копейку, евро просел на 66 копеек

Центральный банк России с 22 марта установил официальный курс доллара в размере 57,4954 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 20,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,5699 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он свалился на 66,48 копейки.