Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 2 копейки

Центральный банк России с 17 февраля установил официальный курс доллара в размере 56,3554 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 23,64 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6471 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,47 копейки.