Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – на 26 копеек

Центральный банк России с 18 декабря установил официальный курс доллара в размере 62,5326 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 23,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6801 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,30 копейки.