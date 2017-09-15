Курс доллара снизился почти на 24 копейки, евро – почти на 12 копеек

Центральный банк России с 16 сентября установил официальный курс доллара в размере 57,5336 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 23,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,5801 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 11,49 копейки.