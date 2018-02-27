Курс доллара снизился почти на 25 копеек, а евро - на 25 копеек

Центральный банк России с 28 февраля установил официальный курс доллара в размере 55,6717 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,91 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,6599 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 26,25 копейки.