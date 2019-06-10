Курс доллара снизился почти на 25 копеек, евро - на 5 копеек

Центральный банк России с 11 июня установил официальный курс доллара в размере 64,7919 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 24,76 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,2148 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 4,57 копейки.