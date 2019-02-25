Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро - на 25 копеек

Центральный банк России с 26 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,2582 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 25,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,0876 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 24,56 копейки.