Курс доллара снизился почти на 26 копеек, евро – на 20 копеек

Центральный банк России с 22 июня установил официальный курс доллара в размере 63,1295 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 25,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,3490 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 19,67 копейки.