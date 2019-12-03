Курс доллара снизился почти на 27 копеек, а евро укрепилось почти на 9 копеек

Центральный банк России с 4 декабря установил официальный курс доллара в размере 64,1401 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 26,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,0608 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,78 копейки.