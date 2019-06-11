Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро - на 17 копеек

Центральный банк России с 12 июня установил официальный курс доллара в размере 64,5158 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0448 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 17 копеек.