Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро - на 31 копейку

Центральный банк России с 28 декабря установил официальный курс доллара в размере 57,4544 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,2328 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,94 копейки.