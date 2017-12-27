Мурманская область. Арктика27.12.17 13:00
Курс доллара снизился почти на 28 копеек, евро - на 31 копейку
Центральный банк России с 28 декабря установил официальный курс доллара в размере 57,4544 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,99 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 68,2328 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,94 копейки.
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