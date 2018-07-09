Мурманская область. Арктика09.07.18 14:03
Курс доллара снизился почти на 29 копеек, евро укрепляется на копейки
Центральный банк России с 7 июля установил официальный курс доллара в размере 62,8338 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 28,78 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 73,9365 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,37 копейки.
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Последние комментарии
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Николай
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Миха
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