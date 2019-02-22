Курс доллара снизился почти на 3 копейки, евро растёт почти на 4 копейки

Центральный банк России с 23 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,5149 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 2,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,3332 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 3,69 копейки.