Курс доллара снизился почти на 30 копеек, евро – почти на 28 копеек

Центральный банк России с 6 декабря установил официальный курс доллара в размере 58,6924 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 29,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 69,6327 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 27,77 копейки.