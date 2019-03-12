Мурманская область. Арктика12.03.19 12:56
Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро - на 22 копейки
Центральный банк России с 13 марта установил официальный курс доллара в размере 65,7674 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,89 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 74,0672 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,44 копейки.
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Последние комментарии
Д.О. Вернер
12.03.19 09:22
"... и член фракции КПРФ..." (т.е. член группы КПРФ в составе организации, возглавляемой ЕР) (См. определение фракции), разве такой должна быть оппозиция? Это не по-большевистски...
Анна Константиновна
11.03.19 21:20
И это один из лидеров оппозиции?! Они всегда будут в хвосте событий, так как нет ясной позиции и амбиций. Пригрелись во власти и мычат по телевизору.
Д.О. Вернер
11.03.19 17:19
Меня не волнует вопрос продолжения развития рынка безналичных платежей, волнует другая тема - в продмагах исчезают (оптимизируются?) отделы нарезки! Всё идёт к системе расфасовки, что делали не на мои
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