Курс доллара снизился почти на 31 копейку, евро - на 22 копейки

Центральный банк России с 13 марта установил официальный курс доллара в размере 65,7674 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 30,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,0672 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,44 копейки.