Мурманская область. Арктика13.01.20 13:12
Курс доллара снизился почти на 32 копейки, а евро теряет почти 23 копейки
Центральный банк России с 14 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 60,9474 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 31,58 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 67,8162 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,88 копейки.
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