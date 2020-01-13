Курс доллара снизился почти на 32 копейки, а евро теряет почти 23 копейки

Центральный банк России с 14 января 2020 года установил официальный курс доллара в размере 60,9474 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 31,58 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 67,8162 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 22,88 копейки.