Курс доллара снизился почти на 32 копейки, евро – на 39 копеек

Центральный банк России с 22 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,5401 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 31,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,2963 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 38,53 копейки.