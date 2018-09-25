Курс доллара снизился почти на 34 копейки, евро - на 30 копеек

Центральный банк России с 26 сентября установил официальный курс доллара в размере 65,8244 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 33,50 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,3832 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 30,12 копейки.