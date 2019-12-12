Курс доллара снизился почти на 34 копейки, евро – почти на 3 копейки

Центральный банк России с 13 декабря установил официальный курс доллара в размере 63,2257 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 33,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,4271 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 2,87 копейки.