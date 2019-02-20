Курс доллара снизился почти на 35 копеек, евро – на 13 копеек

Центральный банк России с 21 февраля установил официальный курс доллара в размере 65,8568 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 34,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 74,6816 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 13,35 копейки.