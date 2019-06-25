Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро – почти на 37 копеек

Центральный банк России с 26 июня установил официальный курс доллара в размере 62,5229 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 38,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 71,2323 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 36,50 копейки.