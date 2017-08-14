Курс доллара снизился почти на 39 копеек, евро – почти на 9 копеек

Центральный банк России с 15 августа установил официальный курс доллара в размере 59,7990 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 38,83 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 70,6645 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим он снизился на 8,57 копейки.