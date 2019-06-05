Курс доллара снизился почти на 4 копейки, евро - на 5 копеек

Центральный банк России с 6 июня установил официальный курс доллара в размере 65,1243 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 3,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,3690 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 5,49 копейки.