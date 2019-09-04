Курс доллара снизился почти на 41 копейку, евро – почти на 14 копеек

Центральный банк России с 5 сентября установил официальный курс доллара в размере 66,5002 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим он снизился на 40,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 73,0638 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 13,94 копейки.